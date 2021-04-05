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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لجنة الانتخابات الفلسطينية تطالب المؤسسات الإعلامية بالحياد

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:41 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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بعث رئيس لجنة الانتخابات المركزية فى فلسطين حنا ناصر، اليوم الإثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء محمد اشتية، للتأكيد على ضرورة التزام مؤسسات الدولة الفلسطينية كافة بموقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية.

وأعرب ناصر عن أمله في التزام كافة مؤسسات السلطة التنفيذية ورؤسائها ومسؤوليها بموقف الحياد والامتناع عن القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي يفسر بأنه يدعم مرشحا على حساب اخر، أو قائمة انتخابية على حساب قائمة انتخابية أخرى، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (61) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وفقا لوكالة وفا.

كما بعث رئيس اللجنة رسالة أخرى إلى المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، يشير فيها الى ضرورة التزام مؤسسات الإعلام الرسمي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، جريدة الحياة الجديدة، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، بأحكام القانون والامتناع عن القيام بأي نشاط يفسر على أنه دعاية لمصلحة قائمة انتخابية على حساب أخرى، وذلك التزاما بأحكام القانون ومذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة مع الإعلام الرسمي في 8 فبراير الماضي.

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