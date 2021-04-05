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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

زوجة متهم في قضية شاكوش: «جوزي كان شغال بودي جارد بـ300 جنيه»

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:36 م
جريدة الدستور
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قالت زوجة أحد المتهمين الذين تم القبض عليهم، مساء أمس، مع المطرب الشعبي حسن شاكوش أثناء افتتاح أحد «الكافيهات» المخالفة بعد غلقها بسبب الإجراءات الاحترازية، ويدعى «إ.س»، إن زوجها يعمل «بودي جارد» منذ فترة طويلة، وطبيعة عمله تتمثل في التأمين فقط.

وأضافت «كان رايح امبارح علشان يأمن المطربين والافتتاح فقط، وده كله علشان خاطر 300 جنيه، واتقبض عليه، هو معملش حاجة ولا له دعوة بحاجة».

ومثل الطرب الشعبي حسن شاكوش للتحقيق أمام النيابة العامة منذ قليل، بعد إلقاء القبض عليه مساء أمس بسبب افتتاح "كافيه" مخالف تم غلقه من قبل.

وتواجد المطرب الشعبي حمو بيكا، عمر كمال، وشحته كاريكا، في محكمة مدينة نصر لمساندة المطرب الشعبي حسن شاكوش بعد إلقاء القبض عليه مساء أمس، ومنعت الحرس دخولهم للمحكمة في ظل تشديد أمني مكثف في سرايا النيابة، ومنع دخول أي شخص للمطرب، وأمر رئيس نيابة مدينة نصر بدخول محام واحد فقط لـ«شاكوش»، ينوب عن باقي المحامين الذين كانوا معه.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المغني الشعبي حسن شاكوش، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بتهمة افتتاح "كافيه" بدون تراخيص، وعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية في افتتاحه.

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