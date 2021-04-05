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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: جرعات لقاح كورونا المعطاة تتخطّى حاجز الـ5 ملايين

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:42 م
جريدة الدستور
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أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة تخطى حاجز 5 ملايين جرعة حتى الآن، عبر 587 مركزًا في مناطق المملكة كافة، حاثةً على المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت تسجيل (695) حالة مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة وتعافي (489) حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة (6368) منها (836) حالة حرجة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (393377) حالة وعدد حالات التعافي (380305)، كما تم تسجيل (7) حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (6704) حالات، فيما أجري (56906) فحوصات مخبرية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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