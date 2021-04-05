إصدار 13 مذكرة قبض ضد مسئولين كبار فى قضايا فساد بالعراق
الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:44 م
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أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي صدور 13 مذكرة قبض واستقدام بحق محافظين سابقين ومدراء عامين في محافظة بابل خلال الثلاثة أشهر الماضية في قضايا فساد.
وأوضح المركز الإعلامي للمجلس- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الإثنين: أن محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت خلال الفترة (منتصف يناير حتى نهاية مارس) أكثر من 13 مذكرة قبض واستقدام طالت مسئولين كبار عن قضايا فساد مالي وإداري.
وأوضح المركز الإعلامي للمجلس- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الإثنين: أن محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت خلال الفترة (منتصف يناير حتى نهاية مارس) أكثر من 13 مذكرة قبض واستقدام طالت مسئولين كبار عن قضايا فساد مالي وإداري.