محافظ بورسعيد يكرم شابين أنقذا أسرة من الغرق بمعدية بورسعيد

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اثنين من الشباب وهما الشاب محمد جابر أحمد عبد الجواد، والشاب محمود أحمد السيد، اللذان ساهما في إنقاذ ٣ من أسرة واحدة من الغرق عقب سقوط سيارتهم في المياه بمعديات بورسعيد.وأهدي المحافظ الشابين شهادة تقدير، ومكافأة مالية وميدالية المحافظة، مقدما لهم الشكر نيابة عن أهل بورسعيد للبطولة التي أظهراها بنزولهما إلى المياه فور سقوط السيارة لإنقاذ من فيها.وأكد محافظ بورسعيد أن نزول مواطنين للمياه وتعريض حياتهم للخطر من أجل إنقاذ من بداخل السيارة أمر ليس بالغريب على أهالي المدينة الباسلة الذي أظهروا البطولات والتضحيات على مر التاريخ من أجل مصر وشعبها.ووجه المحافظ رسالة إلى الشابين قائلا: "شرف لي الجلوس معكم، فلقد أرسلتم رسالة العالم أن شبابنا بخير ومثل للشهامة والرجولة".وقرر محافظ بورسعيد خلال لقائة بالشباب إهدائهم مكافاة مقدمة منه شخصيا بقيمة 10 آلاف جنيه لكل شاب إلى جانب مكافاة ألفين جنيه من المحافظة.