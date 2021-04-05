زيارة رعوية من مطران الكاثوليك إلى كنيستين في الحواصلية بالمنيا

ترأس صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديسة تريزا بالحواصلية، بمناسبة المناولة الاحتفالية الأولى لأطفال كنيستي السيدة العذراء والقديسة تريزا بالحواصلية.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه استقبل الأب عمانوئيل عبدالله، راعي الكنيسة، والقمص إسحق قليني، والشماس وائل وديع، والشمامسة، وشعب الرعيتين.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن قبل العظة، أجرى نيافة المطران حوارًا أبويًا مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، مختتمًا الزيارة بالبركة الرسولية.وجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاطمئنان على الأحوال الرعوية للكنيسة، لمتابعة أحوالها، والمشاركة في احتفال المناولة الأولى.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.