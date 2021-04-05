نقيب معلمين بني سويف: صرف سلفة للمعلم 2000 جنيه دون فوائد

قرر مصطفى الديب، نقيب المعلمين ببني سويف، صرف سلفة للمعلم بمبلغ 2000 جنيه، دون فوائد، من قبل النقابة على مستوى المحافظة، بواقع 50 معلما، من كل لجنة نقابية، في السبع إدارات التعليمية، جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع رؤساء اللجان النقابية.وأوضح نقيب المعلمين، أنه قد تحدد لكل لجنة نقابية 50 معلما يستفيدون من هذه السلفة، على أن لا يكون المعلم الذي يستفيد من السلفة، أن لا يكون قد أخذ قرض حسن، أو إعانة صحية، الذي حددتهم النقابة للمعلم وأسرته.وأشار نقيب المعلمين إلى أن موعد سداد السلفة بداية من أول شهر يوليو القادم، وأن تقسط على 10 أشهر.