«التخطيط»: إطلاق 60 مركزا تكنولوجيا متنقلا الأسبوع المقبل

كشف المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمى وقواعد البيانات، عن عزم الوزارة إطلاق المرحلة الأولى من مراكز الخدمات الحكومية المتنقلة بعدد 60 مركزا متنقلا بمختلف محافظات الجمهورية اعتبارًا من الأسبوع المقبل بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والعدل، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير 20 مركزا متنقلا لصالح وزارة العدل يختص بتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات، بالإضافة إلى 20 مركزا آخر لخدمات التنمية المحلية مثل تراخيص البناء والهدم ورخص التعلية وغيرها، و20 أخرى ستدخل العمل تباعًا بعد تقييم التجربة الأولية.وأضاف مساعد الوزيرة، فى تصريح لـ"الدستور"، أنه على الأقل سيكون بكل محافظة من مركز إلى مركزين متنقلين عبارة عن سيارة تضم عددا من الموظفين ومجهزة بكافة المعدات الحديثة لإنجاز الخدمات بأسرع وقت وأقل جهد، موضحًا أنه تم اختيار ما بين 50- 60 خدمة الأكثر طلبًا بين المواطنين من إجمالى 1200 خدمة حكومية، للحد من التزاحم داخل منافذ الخدمات الثابتة وتيسيرًا على طالبى الخدمة.وأشار إلى الانتهاء من ربط كافة الجهات الحكومية بشبكة إلكترونية موحدة مؤمنة تزامنًا مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الثانى من العام الجارى 2021، حيث تشمل ربط جميع الوزارات والجهات التابعة بين بعضها البعض، من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية أو المحول الرقمي القومي G2G، وكذلك ربطها بمنصة تقديم الخدمات الحكومية لإلغاء التعامل الورقى بين الجهات بعضها البعض وتطوير تقديم كافة الخدمات.وأكد أن الحكومة تركز خلال المرحلة الحالية على تطوير وسائل تقديم الخدمات، بما يشمل تغطية كافة المبادرات الصحية والاجتماعية، بهدف تيسير حياة المواطن وخلق فرص عمل ومراعاة البعد الاستثمارى والاقتصادى.