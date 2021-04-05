مصادر كنسية: لقاء بين البابا والمجمع المقدس لحسم العيد وأسبوع الآلام

قالت مصادر كنسية قالت في تصريحات لـ " الدستور"، إنه من المقرر أن يلتقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باللجنة الدائمة للمجمع المقدس، والتي تضم بداخل لجنة السكرتارية المجمعية، للبت في ثلاث محاور هامة، الأول منها هو المتبقي من قداسات الصوم الكبير، فهناك ما يقارب الـ19 قداسًا قبيل بدء أسبوع الآلام.، مشيرة إلى أنه في الأغلب سيتم تفويض الأساقفة للتعامل في إيبارشياتهم بالنسبة للقداسات، وعلى صعيد القاهرة والإسكندرية فهناك سيناريو من إثنين إما التعليق الكامل، وإما عودة نظام الحجز.ولفتت المصادر إلى أن المحورين الثاني والثالث هما أسبوع الآلام الذي يبدأ بأحد الشعانين الذي يحل في الخامس والعشرين من أبريل الجاري، وقداس ليلة عيد القيامة المجيد الذي يحل مساء يوم السبت 1 مايو، ويجود لهما 3 سيناريوهات على طاولة النقاش بين البابا واللجنة الدائمة، الأول هو عمل أسبوع الآلام بالحجز، وهو ما يعد سيناريو مطروح بقوة، حيث يسمح بحضور مناسبة واحدة فقط، وكذلك بصخة واحدة فقط من البصخات الـ 12 التي تنظمها الكنيسة طوال أسبوع الآلام، بين الفترات الصباحية وظهرا والمسائية، بالإضافة إلى السماح بحضور مناسبة واحدة فقط بين "أحد الشعانين وخميس العهد والجمعة العظيمة وليلة أبو غالمسيس".وتابعت المصادر أن السيناريو الثاني، وهو الأضعف هو إتمام الصلوات والسماح بحضور الشعب بشكل طبيعي، لأن الاقباط يحرصون على المداومة بالحضور في أسبوع الآلام حتى البعيد منهم عن الكنيسة، بينما السيناريو الثالث فهو الذي اتبع العام الماضي، وهو ما لم يستبعده البابا تواضروس في أحدث عظاته الأسبوعية، فقد قال قداسته أنه لا يريد اللجوء إلى أي إجراء قد يضطر معه لإغلاق الكنائس نتيجة عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستججد مثلما حدث فى العام الماضي، قائلا: "إن العالم مقبل على الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة استخدام كافة الإجراءات الوقائية وتجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة، مع ارتداء الكمامات الوقائية".وأضاف البابا تواضروس الثاني أن بعض الكنائس فى الإيبارشيات اتخذت قرارات بالغلق وتعليق الصلوات بسبب ازدياد أعداد المصابين، وأنه يرجو ألا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بكنائس القاهرة والإسكندرية، مناشدا الآباء الكهنة أن تكون فترة الصلوات الخاصة بالقداسات قصيرة قدر الإمكان مع تجنب الألحان الطويلة.وتابع: "أرجوكم نبهوا في المنازل والكنائس والشوارع أن نكون حريصين من الإصابة بالفيروس"، لافتا إلى أنه من باب الأمانة الشديدة أنه إذا شعر أحد بوجود أي أعراض، أن يلتزم بالعزل المنزلي واستخدام البروتوكول العلاجي.