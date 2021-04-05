«التضامن»: توفير خدمات علاج الإدمان بـ3 مناطق جديدة

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم تجهيز عيادات تابعة للخط الساخن "16023" لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بمناطق "الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير" وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج في المستشفيات التابعة للصندوق، مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات التي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض.وأوضح "عثمان" أن العيادات استقبلت 756 مُترددًا من طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان التي تمثلت في "خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج" وتمت إحالة الحالات إلى مستشفيات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التي تفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحها في 16 فبراير الماضي ويتم تقديم الخدمات العلاجية مجانًا، لافتًا إلى أن 84% ممن تقدموا للعلاج تعرفوا على الخدمة العلاجية من خلال حملات الزيارات المنزلية بما يشير للتأثير الإيجابي لهذه الزيارات، في حين تعرف 16% على الخدمة من خلال الوسائط الدعائية ومنها إعلانات الطرق بهذه المناطق‬، كما يتم توفير خدمة الكشف عن الأمراض الفيروسية المصاحبة للإدمان الالتهاب الكبدي ‪C،B‬، فيروس نقص المناعة المكتسب ‪HIV AIDS‬، بالإضافة لرعاية اللاحقة والمتابعة المستمرة للمتعافين من مرض الإدمان لمواجهة حالات الانتكاسة.وأضاف "عثمان" أنه تم تدشين ورش تدريب متخصصة لتنمية مهارات التربية الوالدية وتعزيز دور الأسرة في حماية أبنائها من مخاطر المخدرات وتم تنفيذ (10) ورش لعدد (600) أسرة مقيمة بحي الأسمرات خلال الشهر الأول للتنفيذ، كذلك تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات داخل المدارس بمشاركة (3000) طالب وطالبة، وتنفيذ سلسلة من الأنشطة الأدبية والفنية للوقاية من المخدرات بمشاركة 2000 طفل بقصور الثقافة ومراكز الشباب بهذه المناطق.وأشار "عثمان" إلى أن سيتم التوسع في تنفيذ البرنامج ليشمل إضافة ثلاث مناطق جديدة مطورة خلال الثلاثة أشهر القادمة، مع دمج مكون عن التوعية بفيروس الإيدز وسبل انتقاله بجانب تعميم حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين كل العاملين بالأجهزة الإدارية المختلفة داخل المناطق المطورة؛ لاسيما الأجهزة التي تقدم خدماتها للمواطنين، وذلك اتصالًا بتوجيهات الرئيس وتعليمات مجلس الوزراء بالتوسع في الكشف عن المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة.جدير بالذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كانت قد استقبلت أول دفعة أتمت البرنامج العلاجي من الإدمان بحي الأسمرات، نتيجة تنفيذ العديد من البرامج التوعوية على مدار الأشهر الماضية بحي الأسمرات للتوعية من أضرار المخدرات وتوفير الخدمات العلاجية مجانًا للمرضى، في إطار تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".