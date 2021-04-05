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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطة التنفيذية الليبية تحفز العديد من الدول لإعادة الإعمار

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:07 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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قال مراقبون للوضع في ليبيا، خلال هذه الفترة، إن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا التي استلمت مهامها مذ 3 أسابيع، حفزت العديد الدول على الإسراع في إجراء زيارات إلى ليبيا لعقد اتصالات وتفاهمات مع القادة الجدد، في خطة تهدف للتموقع من جديد في السوق الليبية الواعدة بمشاريع الإعمار والفرص التجارية والاستثمارية الهائلة من أجل إعادة التواجد اقتصاديًا وبشكل أكبر في هذا البلد الذي مزقته الصراعات المسلحة.

وتوقع المراقبون، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، عن مزيد من زيارات للوفود الأجنبية في الأيام القادمة، إلى جانب وجود تحركات تونسية وأخرى مصرية لبحث سبل تطوير التبادل التجاري مع ليبيا وإعادة تفعيل الاتفاقيات المجمّدة وإحياء المشاريع المتوقفة.

وكان قد وصل رئيس الوزراء المالطي روبرت بيلا إلى العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، حيث كان في استقباله رئيس الحكومة الليبي عبدالحميد الدبيبة، في زيارة سيبحث من خلالها الطرفان ملف الأصول الليبية المجمدة في مالطا، والهجرة غير القانونية، والتعاون التجاري وفتح المجال الجوي بين البلدين، إضافة إلى إعادة افتتاح السفارة المالطية في ليبيا.

وتأتي زيارة بيلا بعد ساعات من زيارة المجلس الأوربي شارل ميشيل إلى ليبيا، حيث بحث مع المسئولين الليبيين سبل دعم أوروبا للعملية السياسية في ليبيا من أجل تعزيز الاستقرار في البلاد ومضاعفة التعاون في كل القطاعات، وقبل يوم من وصول رئيسي الوزراء الإيطالي ماريو دراغي واليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

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