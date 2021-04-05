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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تعظيم الاستفادة من إمكانيات المستشفى التعليمي بطنطا لخدمة المرضى

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:22 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا، ضرورة تعظيم الاستفادة من إمكانيات المستشفى التعليمى لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، والاستفاده منها في تنفيذ مزيد من الأبحاث العلمية التى تساهم فى مواجهة أمراض السرطان بمختلف أنواعها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالمراكز البحثية بالمستشفى التعليمي العالمي، والتى رافقه خلالها الدكتور محمود سليم مدير المستشفى، والدكتور محمد الشنشورى أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم ورئيس وحدة الثلاسيميا، والدكتور محمد لبيب سالم أستاذ المناعة بكلية العلوم.

تابع نائب رئيس الجامعة معدلات سير العمل داخل المراكز البحثية بالمستشفى، والتى تضمم مركز الثلاسيما، ومركز البصمة الجينية والذى يتكون من 3 معامل رئيسية وهى معمل تحضير العينات لاستخلاص الحمض النووى، ومعمل تضاعف البلمرة، ومعمل تسلسل الجينى العميق، كما تفقد مركز التميز لأبحاث السرطان والذى يتكون من 4 معامل رئيسية: معمل التدفق الخلوى، ومعمل زراعة الخلايا والأنسجة، ومعمل البروتيوم، ومعمل الجينوم.

استمع الدكتور كمال عكاشة لشرح من الدكتور محمد الشنشورى والدكتور محمد سالم عن إنجازات مركز البصمة الجينية للسرطان وما حققه في الفترة الأخيرة، حيث أكد الدكتور محمد الشنشورى أن مركز البصمة الجينية للسرطان يسعى دائما إلى التميز وتحقيق الريادة فى أبحاث السرطان والبصمة الجينية سواء على المستوى المحلى أو الاقليمى أو الدولى، وأشار الدكتور محمد لبيب سالم أن المركز يقوم بإجراء الأبحاث العلمية والعملية في مجال أمراض السرطان والمساهمة وتوفير نتائج هذه الابحاث بما يسهم فى الحد من انتشار امراض السرطان في المجتمع المصري.

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