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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المصرية لعلوم الطيران» تستقبل دفعة جديدة بكلية المراقبة الجوية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:20 م
المصرية لعلوم الطيران
المصرية لعلوم الطيران
فاتن غلاب
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أعلنت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، عن استقبال دفعة جديدة الـ84 بكلية المراقبة الجوية التابعة للأكاديمية، للالتحاق بالبرنامج المتكامل التي تدرسه الأكاديمية ضمن برامج كلية المراقبة.

وأوضحت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أن هناك عدة شروط من أجل الالتحاق بالبرامج، تنطبق على خريجي دفعة 2019، أبرزها ضرورة الحصول على مؤهل عالي، وإجادة اللغة الإنجليزية والكمبيوتر، وتحديد الموقف التجنيد.

وأعلنت الأكاديمية، قبول الكلية شباب من الجنسين، ولكن شرط ألا يزيد السن عن 28 عاما، موضحه أن مدة دراسة البرنامج المتكامل 18 شهرًا.

وأشارت الأكاديمية، إلى أنه يتم سحب الملفات من مقر الاكاديمية بمطار أكتوبر طريق الواحات أو الشركة الوطنية للملاحة الجوية، وتكون تكلفة سحب الملف 550 جنيها، ومصاريف البرنامج في حدود 238000 ألف جنيه.

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