مصر للطيران تسير 58 رحلة جوية بمطار القاهرة.. غدًا

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدًا الثلاثاء، ٥٨ رحلة جوية بمعدل ٤٠ رحلة دولية إلى كل من دبي، بغداد، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، لندن، أبوجا، باريس، إجسطنبول، موسكو، أثينا، برلين، فيينا، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أبوظبي، إربيل.

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كما تسير الشركة الوطنية ١٣ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٥ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٤٦٦٥ راكبًا.