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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق نموذج تجريبي للبوابة الإلكترونية لإدارة مشروعات «حياة كريمة» بالمنيا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:18 م
بوابة حياة كريمة
بوابة حياة كريمة
المنيا ـ على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا عن إطلاق بوابة الكترونية لإدارة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري، من خلال إدارة التحول الرقمي بالمحافظة، حيث ستقوم البوابة بمتابعة كل مشروعات حياة كريمة، في ظل توجه الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للتحول الرقمي ومواكبة العالم تكنولوجيا ولدعم أواصر التواصل مع المواطن بشكل مباشر ومساعدة المسئولين للوقوف على كل تفاصيل المشروعات بشكل دقيق.

وأكد "القاضي" أن المرحلة الاولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، يستهدف تطوير 192 قرية بـ757 تابعًا، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس، بتكلفة تصل تقريبًا الى 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

كما كلف المحافظ نائبه الدكتور محمد أبوزيد بإطلاق النموذج التجريبي لبوابة حياة كريمة، بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية والمهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية.

جاء ذلك بحضور المهندسة خلود سعد المدير التنفيذي لشركة إيزري بشمال شرق إفريقيا والمهندسة هاله حماد مدير قطاع البرنامج الحكومي للشركة والمهندس أحمد حيدر استشاري حلول المشاريع والمهندس عبدالرحمن غزالي مهندس الدعم الفني والحلول الذكية.

واستعرض نائب محافظ المنيا النموذج التجريبي الأول لبوابة حياة كريمة على مستوى الجمهورية والذى تضمن جزء خاص بالمسئول لمتابعة المشروعات واخر بالمواطن للمشاركة وتلقى كافة المعلومات بشكل علمي دقيق لمساعدة متخذي القرار والمسئولين على المتابعة اليومية للمشروعات على أرض الواقع، كما تناول نائب المحافظ كل إنجازات إدارة التحول الرقمي على مدار العام الماضي والتي ساهمت بشكل كبير في دعم متخذي القرار بالمحافظة.

وأكد نائب محافظ المنيا أن بوابة حياة كريمة بمحافظة المنيا تعد أول نموذج على مستوى الجمهورية، يسهم في إدارة مشروعات أكبر مشروع قومي معاصر والذي يمثل حلم لكل مصري ومصرية ويتحول لواقع ملموس يدار بشكل علمي دقيق.





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