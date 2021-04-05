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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تقديم الخدمات العلاجية لـ756 مريض إدمان في المناطق «بديلة العشوائيات»

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:57 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا عن مجهودات حملات التوعية من الإدمان بالمناطق السكنية الجديدة بديلة العشوائيات: «حى الأسمرات والمحروسة، وروضة السيدة، وبشاير الخير، ومنطقة صبحي حسين المقابلة لحي الأسمرات» ‪  في تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية من الإدمان، وذلك تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

وصرحت القباج بأنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات": حي الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة‪ ‬ومنطقة صبحى حسين وبشاير الخير، خاصة للشباب والمراهقين، وأيضًا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، واستفاد من الزيارات المنزلية 16020 أسرة حتى الآن، بمتوسط الأسرة 5 أفراد، مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة، وذلك خلال الفترة من بداية سبتمبر 2020 وحتى نهاية فبراير 2021، في ظل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة أنه تم تقديم البرامج التوعوية لكل الأسر المقيمة فعليًا بحى الأسمرات بنسبة 100%، بمعدل زيارة واحدة علي الأقل للأسرة الواحدة، علمًا بأن هذه الخدمة من المخطط لها الاستمرار بشكل دوري لتحقيق التواصل الفعال مع أهالي المنطقة بما يسهم في تحقيق الهدف العام للمشروع نحو تشكيل ثقافة رافضة للمخدرات، وفى منطقة صبحي حسين استفاد من خدمات البرنامج 475 أسرة، كما تم تنفيذ 2110 زيارات منزلية بالمحروسة و986 زيارة ببشائر الخير و750 زيارة بروضة السيدة، بهدف التوعية وتحفيز مرضي الإدمان على التقدم للعلاج، كما تعتمد منهجية استدامة الأنشطة الوقائية على إعداد قيادات طبيعية من داخل الأماكن المطورة وتدريبهم على آليات الوقاية والاكتشاف المبكر ومهارات الاتصال لنشر رسائل التوعية بين أقرانهم بما يسهم في إذكاء روح المشاركة المجتمعية بين شباب هذه المناطق، مع تطوير رسائل الوقاية لتتناسب مع كل فئة مستهدفة وفقًا لدليل علمي أعده صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خصيصًا لهذا الغرض، كما يشمل البرنامج الوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج والتأهيل لمرضي الإدمان والدمج المجتمعي للمتعافين والإرشاد الأسري لذويهم، كذلك إجراء تحليل للفيروسات شامل لمرضى الإدمان المتقدمين للعلاج.

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