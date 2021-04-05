«حماية النيل» تزيل 86 تعديًا فى 5 محافظات

تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وقطاع حماية النيل، تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.كما تتم الإزالات بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.ونفذ قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري ممثلًا في الإدارات العامة، الإثنين، حملات إزالة موسعة للمخالفات، تضمنت إزالة 86 حالة تعد في محافظات "البحيرة وكفر الشيخ والغربية والدقهلية ودمياط" ليصبح إجمالي الإزالات 60477 منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النيل واسترداد أراضي الدولة.