تجمع عدد من أهالي المتهمين في قضية حسن شاكوش أمام المحكمة

تجمع عدد من أهالي الـ 20 متهم في قضية مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لمساندتهم أثناء التحقيق معهم في النيابة، وكشف الأهالي ان أبنائهم لا علاقة لهم بالمخالفات في الواقعة، وأنهم فقط يعملون في الكافية وطالبوا الافراج عن أبنائهم.والمتهمون هم كل من " أ. ع، ا. ج، ح. م، م. خ، إ. س، ر. ف، ح. ع، أ. ش، أ. م، أ. م، ز. ا، ع. م، م. ق، م. م، إ. م، ف. ا، ع.ح، م. ح، إ. س، م. ص".كانت الأجهزة الأمنية قد أغلقت أمس الأحد، "كوفي شوب" مملوك لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما تبين مخالفته، وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل، وتبين إن قوات الشرطة تلقت بلاغًا من الأهالي بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش "كوفي شوب"، دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مخالفته، وعدم حصوله على تراخيص، واستحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.