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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

دورة تنمية المهارات الإعلامية لأئمة أوقاف السويس

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:10 م
جريدة الدستور
كريم أنور
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افتتح الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، والشيخ ماجد راضي فرج وكيل وزارة الأوقاف بالسويس بجامعة السويس، دورة المهارات الإعلامية ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة السويس، بشأن تدريب الأئمة والواعظات تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال الأستاذ الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس تبدأ اليوم المرحلة الثانية وهي دورة في المهارات الإعلامية ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف وجامعة السويس لعدد 50 إمام وخطيب ومدرس والتي تستمر لمدة 3 أيام على التوالي وأن التدريب يتم بمقر كلية الإعلام مع توفير هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص.

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن البروتوكول جاء من باب اهتمام الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمستوي العلمي للأئمة والواعظات وتثقيفهم وذلك بعقد عدة دورات.

وتابع الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف بالسويس إن المراحل التي يشملها البروتوكول ثلاث مراحل في اللغة العربية وآدابها( النحو، والبلاغة، وأساليب أدبية)، والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع،وكذلك دورات في المهارات الإعلامية وذلك من أجل الارتقاء بالمستوي العلمي والثقافي كمآ للأئمة والواعظات.

وأضاف "راضي" أن اليوم الأول من دورة المهارات الإعلامية حاضر فيها اليوم الأستاذ الدكتور أمين سعيد عبدالغني عميد كلية الإعلام بجامعة السويس والدكتور محمد عبدالفتاح عوض بجامعة السويس والذي تناول موضوع الخطاب الديني في العصر الرقمي.

وقال دكتور أمين سعيد عبدالغني عميد كلية الإعلام بجامعة السويس ان بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة السويس بشأن تدريب الأئمة والواعظات بدأ فعالياته بمرحلته الأولي وهي دورة في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع في شهر فبراير الماضي من العام الحالي.

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