الهيئة البيطرية: 1230 محضرًا للحوم مخالفة

أكد تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية الدور الرقابى المهم للهيئة على أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيًا نحو توفير غذاء صحى وآمن، ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن تقوم الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى إدارة التفتيش على اللحوم بحملات مشتركة مع الجهات المعنية مع الصحة والتموين فى التفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزى، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات اصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.

وأضاف التقرير أنه قد أسفرت الحملات التى قامت بها ادارات التفتيش بالهيئة والمحافظات خلال شهر بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن من ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت 250،302 كيلو جرام لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى أو للذبح خارج المجازر، وقد بلغ إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 1230 محضرًا.