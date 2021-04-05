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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«القاهرة كابول» و«أحسن أب».. القناة الأولى المصرية تعلن مسلسلاتها فى رمضان

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:23 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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أعلنت القناة الأولى المصرية عن عرض عدد من المسلسلات عبر شاشتها في رمضان، منها مسلسل" أحسن أب" و"وكل ما نفترق" و"القاهرة كابول".

"أحسن أب" هو مسلسل كوميدي من 15 حلقة، ويشارك فيه كل من هاجر أحمد وعلي ربيع والفنان القدير سامي مغاوري وأحمد فتحي وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التوني.

ومسلسل "كل ما نفترق" قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبدالمجيد، وإخراج كريم العدل، وهو بطولة عمرو عبدالجليل ورانيا يوسف وأحمد فهمى ومحمد الشرنوبى وأجيتن عامر وسيد رجب، وآخرين.

أما مسلسل "القاهرة كابول" يناقش العلاقة جبين 4 من الأصدقاء بينهم ضابط وإعلامي ورجل أعمال وأحدهم الذي يصبح إرهابيًا فيما بعد، فيقدم الفنان طارق لطفي الدور الأهم في العمل الجديد من خلال دور الإرهابي الذي استقطبته الجماعات الإرهابية ومن خلال هذا الدور نتطرق إلى كيف يتم تجنيد الشباب العربي في شباك تلك الجماعات، ويقدم الفنان فتحي عبدالوهاب دور رجل الإعلام، فيما يقدم خالد الصاوي دور ضابط أمن الدولة والفنان أحمد رزق دور صديقهم الذي يصبح رجل أعمال وكيف تنظر الجماعات الإرهابية للنساء والعلاقة بينهم.

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