البحرين تؤكد تضامنها مع مصر فى الحفاظ على أمنها المائى

أعرب مجلس الوزراء البحريني، عن تضامنه مع مصر في الحفاظ على أمنها المائي وضمان استقرارها وتنميتها، مؤكدًا دعم المملكة للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة والحفاظ على الحقوق المائية والاقتصادية للدول وفق القوانين الدولية.جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني الذي عُقِد صباح اليوم الإثنين، عن بُعد، برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء بالمملكة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".كما نوه مجلس الوزراء بما أكد عليه عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن وقوف مملكة البحرين وتأييدها ومساندتها التامة لكل ما يتخذه الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، من قرارات وإجراءات تجاه ما يهدد أمن الأردن واستقراره.وشدد المجلس على أن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وثيقة وراسخة، وأن أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مملكة البحرين.