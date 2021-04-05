باكستان تعزي بنجلاديش في خسائر أرواح جراء حادثة غرق عبارة

أعربت الخارجية الباكستانية عن بالغ تعازيها وحزنها العميق إزاء خسائر الأرواح الأبرياء جراء حادثة غرق عبارة نهر "شيتالاخسيا"، قرب العاصمة البنجالية «دكا».وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية اليوم الإثنين- أن باكستان، حكومة وشعبا، تقدم التعازي والمواساة لبنجلاديش حكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا في الحادثة المأساوية التي شهدتها البلاد.وانقلبت عبارة كان على متنها أكثر من 100 شخص في نهر شيتالاخسيا، قرب العاصمة دكا، بعد اصطدام جانبها الخلفي مع سفينة شحن، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل وفقدان عشرات آخرين، وكانت العبارة مزدحمة بالركاب الذين كانوا في عجلة لمغادرة المنطقة الصناعية في ظل إعلان الحكومة إغلاقا وطنيا عاما اعتبارا من الاثنين لاحتواء انتشار فيروس كورونا.