روسيا تُجري اتصالات رفيعة المستوى مع أمريكا بشأن أوكرانيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن بلاده تجري اتصالات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.وقال ريابكوف، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: "نحن على اتصال مع الأمريكيين، ويتم ذلك على مستوى عال، والجانب الأمريكي أعرب عن قلقه لروسيا، وقلنا لهم ردًا على ذلك إن هذا القلق لا أساس له من الصحة".وأضاف ريابكوف: "على الأمريكيين عدم الانشغال بما يزعمون أن موسكو تفعله على الحدود الأوكرانية، بل عليهم الاهتمام بسلوك كييف غير المقبول، الذي لا يمتثل لاتفاقيات مينسك".وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية تنكر هذه الاتفاقيات بمزيد من التحدي، داعيا الولايات المتحدة إلى الاهتمام باستقرار الوضع في تلك المنطقة.وكانت روسيا قد حشدت أعدادا كبيرة من قواتها ومعداتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا؛ ما أثار قلق الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.