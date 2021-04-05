مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار في ولاية ألاباما الأمريكية

أعلنت الشرطة في ولاية ألاباما الأمريكية عن مقتل امرأة وإصابة 5 أشخاص آخرين جراء حادث إطلاق نار بعد اندلاع مشاجرة في منتزه في الولاية الأمريكية.وقالت الشرطة في مدينة برمنجهام- التي وقع فيها الحادث: "في الوقت الذي وقع فيه إطلاق النار كان المئات قد تجمعوا في الحديقة للاحتفال بعيد الفصح"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الإثنين.وذكر الضباط أنهم عندما وصلوا إلى مكان الحادث الليلة الماضية عثروا على امرأة تدعى آرييل ياربرو، 32 عاما، ملقاة على الأرض مصابة بطلقات نارية، وتم إعلان وفاتها في مكان الحادث.وأضافت الشرطة أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بالرصاص خلال الحادث، من بينهم أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما، وجميعهم في حالة مستقرة في مستشفى محلي.ولم يتم إلقاء القبض على أحد فيما يتعلق بإطلاق النار.وقالت الشرطة إنها تعتقد أن إطلاق النار نتج عن مشاجرة بين مجموعتين من الرجال تصاعدت إلى تبادل لإطلاق النار في الحديقة المزدحمة، وأشارت الشرطة إلى أن الأدلة التي تم جمعها تشير إلى إطلاق أكثر من 30 طلقة.