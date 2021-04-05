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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«المدن التاريخية ومنظومة صناعة الذكاء» ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:29 م
نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
هبه عويضه
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تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حسـن لطفى، ندوة بعنوان "المدن التاريخية ومنظومة صناعة الذكاء" بحضور المتحدث الرئيسي بالندوة، الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية وأستاذ العمارة والتخطيط بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، وذلك يوم الخميس ٨ أبريل الجاري.

وقال الدكتور حسـن لطفي، رئيس لجنة الصناعة والطاقة، إن الندوة سيتم بثها أونلاين من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية الساعة السادسة مساءً، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية منعا للتجمعات وحفاظًا على سلامة المهندسين.

وأضاف أنه سيتم استقبال كل الأسئلة على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية والإجابة عليها عبر البث المباشر.

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