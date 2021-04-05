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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

15 أبريل.. بدء موسم توريد القمح فى قنا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:38 م
القمح
القمح
قنا: إسلام البكري
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قام حازم عمر، نائب محافظ قنا، بجولة ميدانية لصومعة قوص المعدنية لمتابعة موقف الصوامع والشون بنطاق المحافظة لموسم محصول القمح الجديد، مشيرًا إلى أن موسم توريد القمح المحلى سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجارى وحتى 15 يوليو المقبل لمدة ثلاثة أشهر، رافقه خلال الجولة أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والعميد خالد فوزي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية. 

وقال نائب محافظ قنا إنه تم البدء فى تسلم محصول القمح بالمحافظة مبكرًا بصوامع قوص والترامسة والمراشدة، نظرًا للظروف الجوية، مؤكدًا أن هناك متابعة يومية من اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، لتقديم كل التسهيلات للمزارعين لانتظام لتسلم جميع كميات القمح من المحصول الخاص بهم خلال موسم الحصاد، بالإضافة إلى توجيهاته أيضًا لتسهيل كل الإجراءات أثناء الاستلام لتفادى أى عقبات تعوق ذلك لسرعة تخزينها بالصوامع والشون المخصصة لها.

وأوضح "عمر" أن السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة بلغت ١٧٣ ألفًا و٦٧٠ طنًا موزعة على ٤ صوامع بسعة تخزينية تصل إلى ١٥٠ ألف طن و٧ شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت ٢٣ ألفًا و٦٧٠ طنًا، مشيرًا إلى أنه يتم تسلم القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الإردب من خلال لجنة تضم ممثلًا من مديريات "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الإردب ٧٢٥ جنيهًا لدرجة النقاوة ٢٣.٥ قيراط  و٧١٥ جنيهًا لدرجة النقاوة ٢٣ قيراط و٧٠٥ لدرجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح لعام ٢٠٢١، مؤكدًا أنه لا يتم تسلم أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

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