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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يستقبل وفدا من الأمم المتحدة لبحث تنفيذ مشروع «حيّنا»

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:12 م
أشرف الداودى
أشرف الداودى
قنا: إسلام البكري
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استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اليوم الإثنين وفدًا يضم بعض ممثلى عدد من الجهات المعنية بتنفيذ مشروع التنمية الحضارية المتكامل« حيّنا»، بمنطقة الحميدات ومنطقة المعنا بمدينة قنا حيث جاء على رأس ذلك الوفد رانيا هداية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN Habitat» مكتب مصر وإيمان رضوان مدير المشروعات بالسفارة السويسرية بالقاهرة والمهندس عمرو لاشين مدير الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية وذلك بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة .

وأوضح محافظ قنا أن مشروع " حيّنا " يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بهدف إعادة إدارة الأراضى وترتيبها مما يحقق عائدا تشاركيا على الأهالى والإدارة المحلية للحد من النمو والزحف العشوائى غير المخطط وتحقيق عائد تنموى واستثمارى فضلا عن كونه ركيزة أساسية لدعم المخطط التفصيلى للمناطق ودعم البنية الأساسية بها وكذلك تعزيز الموارد المحلية وإدارتها بشكل أكثر كفاءة.

وأضاف "الداودي" أن إجمالي القيمة المالية للمشروع تصل الى  11 مليونا و760 ألف دولار منها 8 ملايين و100 ألف دولار مقدمة كمنحة من الجانب السويسري و3 ملايين و500 ألف دولار مساهمة من الحكومة المصرية و160 ألف دولار من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمحافظتين على مستوى الجمهورية إحداهما محافظة قنا مشيرًا إلى أنه تم اختيار منطقتين لتنفيذ المشروع بهما هما منطقة المعنا بمساحة 125 فدانا ويقطنها أكثر من 1500 مواطن ومنطقة نجع نصر الله بالحميدات بمساحة 133 فدانا ويقطنها أكثر من 13 ألف مواطن.

ومن جانبها أكدت رانيا هداية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمكتب مصر أن المشروع يعد أحد أهم وأكبر المشروعات التي يقوم بتنفيذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمصر معربةً عن أملها في تكاتف الجهود لإنجاح المشروع للخروج بمجموعة من الدروس المستفادة والتوصيات التي من الممكن تساعد في تطبيقه وتكراره في مناطق ومحافظات أخرى مؤكدةً على أهمية عنصري المتابعة والتقييم خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة.

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