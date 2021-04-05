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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يوقع على مرسوم يسمح له بالترشح للرئاسة لولايتين جديدتين

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:57 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، على مرسوم يسمح له بالترشح للرئاسة لولايتين جديدتين، وفق لشبكة "سكاي نيوز" الاخبارية.

كما وقع الرئيس الروسي، قانونًا ينص على أن الغرامة القصوى لجريمة إعادة تأهيل النازية وتمجيدها على الإنترنت ونشر معلومات كاذبة عن قدامى المحاربين وإهانة شرفهم وكرامتهم هو 5 ملايين روبل (65.414 دولار).

ووفقًا للوثيقة، ينص قانون المخالفات الإدارية على أن "نشر معلومات تعبر عن عدم احترام أيام المجد العسكري والتواريخ المهمة لروسيا المرتبطة بالدفاع عن الوطن، وكذلك تدنيس علني لرموز المجد العسكري الروسي، أو إهانة عامة لذكرى المدافعين عن الوطن، وكذلك الإهانة العلنية لشرف وكرامة أحد قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، في وسائل الإعلام أو على الإنترنت، من قبل شخص اعتباري، ستعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 3 و5 ملايين روبل مع مصادرة المادة المخالفة".

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