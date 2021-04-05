المتهمون في قضية حسن شاكوش: «إحنا شغالين في الكافيه وما نعرفش حاجة»

قال المتهمون الـ20 في قضية مطرب المهرجانات حسن شاكوش إنهم يعملون في "الكافيه"، وليس لهم أي علاقة بمخالفة التدابير الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء، ولا يعلمون سبب القبض عليهم.والمتهمون هم كل من "أ. ع، ا. ج، ح. م، م. خ، إ. س، ر. ف، ح. ع، أ. ش، أ. م، أ. م، ز. ا، ع. م، م. ق، م. م، إ. م، ف. ا، ع.ح، م. ح، إ. س، م. ص".كانت الأجهزة الأمنية قد أغلقت، أمس الأحد، "كوفي شوب" مملوكًا لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما تبين مخالفته، وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل، وتبين أن قوات الشرطة تلقت بلاغًا من الأهالي بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش "كوفي شوب"، دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مخالفته، وعدم حصوله على تراخيص، واستحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.