مصرع عامل صدمته سيارة بطريق السويس

لقي عامل في السويس مصرعه، صدمته سيارة مسرعة أمام إحدى القرى السياحية بالسخنة، وفرت هاربة، ونقل رجال الإسعاف المتوفى بثلاجة حفظ الموتى.وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغًا يفيد بمصرع شاب أمام قرية ساند بيتش بطريق "السخنة - السويس"، وانتقلت قوة من قسم شرطة عتاقة لموقع الحادث، وأفادت المعاينة أن المجنى عليه هو "محمد حسين" 32 عامًا، مقيم ببني سويف، وله محل إقامة في وحدة سكنية داخل قرية سياحية، إذ استأجرت الشركة التى يعمل بها سكنًا للعمال كونها الأقرب لموقع العمل.وقال زملاء المجنى عليه، إنه خرج إلى بوابة القرية المواجهة للطريق السريع، وأثناء انتظاره أتوبيس الوردية الثانية صدمته سيارة مسرعة، ولفظ أنفاسه على الطريق السريع.وباشرت نيابة السويس التحقيق، واستمعت لرواية الشهود العيان، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط قائد السيارة الهارب، وصرحت بدفن الجثة وتسليم المجنى عليه لأسرته.