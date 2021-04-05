بعد قرارات الحكومة.. «الصوفية» تتجه لتنظيم فعاليات رمضان «أونلاين»

تتجه الطرق الصوفية في مصر خلال شهر رمضان المعظم، إلى تنظيم فعالياتها "أونلاين"، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمنع الفعاليات والاحتفالات الدينية وغير الدينية خلال الشهر المعظم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وأعلنت عدة مؤسسات وكيانات صوفية، تنظيم فعالياتها عبر المنصات الإلكترونية المتمثلة في "فيسبوك ويوتيوب وتويتر"، ويأتي في مقدمة هذه الكيانات الاتحاد العالمي للصوفية، ومؤسسة الملتقى للتصوف، والمركز الدولي للدراسات الصوفية والجمالية، ومؤسسة البيت المحمدي للتصوف، وأكاديمية أهل الصفة.وقال الدكتور سيد مندور، القيادي بالطريقة السمانية، إن الطرق الصوفية ستنظم فعالياتها في شهر رمضان المبارك "أونلاين"، وذلك لمواجهة قرار المنع الذي صدر من قبل مجلس الوزراء، حيث أن غالبية الطرق تنظم فعالياتها في هذا الشهر المبارك، ولا يمكن منع هذه الفعاليات بأي حال من الأحوال لذلك لجأت الطرق لتنظيم الفعاليات القيادي بالطريقة السمانية.وتابع القيادي بالطريقة السمانية، أن تنظيم فعاليات الطرق القيادي بالطريقة السمانية في رمضان هو أمر اعتادت عليه المؤسسات والزوايا الصوفية في مصر، خلال الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا المستجد.