جامعة المنوفية تحتفل بيوم الحقل بمزرعة الراهب

شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية احتفال كلية الزراعة بيوم الحقل بمزرعة الكلية بالراهب وذلك احتفالًا بحصاد الموسم الزراعي السادس للمحاصيل الشتوية بحضور نائبيه الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة وإشراف الدكتور إبراهيم درويش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.قام رئيس الجامعة بجولة تفقدية للمزرعة وتفقد الحقل الإرشادى وما يضمه من تجارب بحثية لأعضاء هيئة التدريس والأصناف المزروعة ومشاريع التخرج لطلاب قسم المحاصيل بالكلية باستخدام أنظمة الرى الحديثة ومدى استجابة المحاصيل لإضافة منظمات النمو النباتية تحت مختلف ظروف الزراعة، وتأثير الإضافات الأرضية لمحفزات النمو الجذرى والخضرى على انتاجية المحاصيل كالعدس والكتان، والتوصيات الفنية للحصول على إنتاج إستراتيجي للقمح عالى الجودة.استمع مبارك لشرح تفصيلى للتجارب البحثية من الدكتور أسامة على محمد رئيس قسم المحاصيل، وقام الطلاب بالقسم بعرض مشاريع التخرج وأهم النتائج التى أسفرت عنها والتوصيات التى يجب عملها للحصول على أفضل النتائج وأعلى انتاجية من المحاصيل محل التجارب.وأكد مبارك على أهمية دعم الباحثين في المجالات الزراعية لتطوير الزراعة وتنمية البقعة الزراعية فى مصر، والمساهمة فى تنفيذ خطة الدولة نحو التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والعمل ضمن توجهات الدولة ومشاريعها القومية مثل مشروع دلتا مصر الجديدة لتطوير الزراعة وإستصلاح الأراضي وزيادة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية كمحصول القمح الهام من الناحية الغذائية، ودعا الطلاب إلى عمل المزيد من الأبحاث التي توفر المياه والأسمدة، إلى جانب مساعدة المزارع بالمجتمع الخارجى لاستخدام وسائل الزراعة الحديثة وتوعيته بأحدث طرق جمع المحاصيل وتخرينها لضمان الحصول على أفضل منتجات.حضر الاحتفال الدكتورة إلهام غنيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد الخولى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة درية خيرى وكيل الكلية السابق والتى تم تكريمها اليوم على هامش الاحتفال لبلوغها سن المعاش، كما حضر لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.