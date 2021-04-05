«مستثمري أكتوبر»: موكب المومياوات فخر الصناعة المصرية

قال الدكتور محمد شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الاحتفال العالمي الذى أقامته مصر تحت عنوان موكب المومياوات الملكية أثار دهشة العالم أجمع بقدرات مصر على تحقيق الصعاب ومواجهة التحديات.أشاد خميس بتكاتف الدولة فى إخراج الاحتفال على أكمل وجه والاعتماد على الجهود الوطنية فى إخراجه وتنظيمة يمثل فخرًا للصناعة الوطنية الخالصة، مؤكدًا أن موكب المومياوات الملكية منح مصر شهادة عالمية وثقة كبيرة فى الاستقرار المحلى وعامل جذب كبير لرؤوس الأموال الجنبية المباشرة.على صعيد متصل، يقول رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر إن الاحتفال العالمى يعتبر بمثابة ترجمة حقيقية لتعبير "القدرة" التى ينشده الرئيس عبد الفتاح السيسى دائمًا فى أحاديثه الذى يعتبر مفتاح النجاح للحكومة والجهات التنفيذية.