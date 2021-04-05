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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:27 م
الجنازة العسكرية
الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تقدم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، واللواء أيمن حسني، رئيس فرع الأمن الوطني بأسيوط، الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد سيد عمار زناتي، قائد قوات الأمن بمديرية أمن الفيوم، بمسقط رأسه بمدينة البداري، والذي توفى أثناء مداهمة أحد المنازل للقبض على أحد المتهمين بجرائم قتل.

وشارك في الجنازة اللواء أشرف سعد، حكمدار أمن أسيوط، ومحمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري، وبعض قيادات وضباط مديرية أمن أسيوط والفيوم، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمئات من أهالي المركز والقرى المجاورة وأسرة الشهيد.

كما أدى المحافظ ومساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد ومدير الأمن والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية وبعض قيادات وضباط مديرية أمن أسيوط والفيوم وأسرة الشهيد صلاة الجنازة على الشهيد بساحة أحد المساجد بمسقط رأس الشهيد، ليحمل بعدها جثمان الشهيد على سيارة إطفاء لقوات الحماية المدنية في جنازة عسكرية مهيبة، بمشاركة جميع القيادات وأهالي مركز البداري وأسرة الشهيد وسط حشد كبير من الأهالي ليدفن في مدافن العائلة.

وفي نهاية الجنازة العسكرية أدى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ومرافقوه واجب العزاء، كما قدم التعزية لأسرة الشهيد، معلنًا دعمه الكامل لأسر الشهيد الراحل ولجميع شهداء رجالنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة، والذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة من كل سوء.

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