عمان تعلن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال رمضان
الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:57 م
منار أحمدطباعة
قال التليفزيون العماني، اليوم الاثنين، إن اقتصار دخول السلطنة على المواطنين وحاملي الإقامة فقط ابتداء من 8 أبريل، ضمن إجراءات مواجهة تفشي كورونا.
ونقل التليفزيون العماني عن اللجنة العليا لمكافحة كورونا في سلطنة عمان دعواتها للمواطنين والمقيمين إلى تجنب السفر في الفترة المقبلة إلا للضرورة القصوى.
وأضافت: اللجنة العليا لمكافحة كورونا في سلطنة عمان تعلن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان.
ونقل التليفزيون العماني عن اللجنة العليا لمكافحة كورونا في سلطنة عمان دعواتها للمواطنين والمقيمين إلى تجنب السفر في الفترة المقبلة إلا للضرورة القصوى.
وأضافت: اللجنة العليا لمكافحة كورونا في سلطنة عمان تعلن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان.