عمان تعلن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال رمضان

قال التليفزيون العماني، اليوم الاثنين، إن اقتصار دخول السلطنة على المواطنين وحاملي الإقامة فقط ابتداء من 8 أبريل، ضمن إجراءات مواجهة تفشي كورونا.ونقل التليفزيون العماني عن اللجنة العليا لمكافحة كورونا في سلطنة عمان دعواتها للمواطنين والمقيمين إلى تجنب السفر في الفترة المقبلة إلا للضرورة القصوى.وأضافت: اللجنة العليا لمكافحة كورونا في سلطنة عمان تعلن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان.