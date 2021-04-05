رفع 35 طن مخلفات بقرية بنى أحمد الغربية بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية التابعة لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والأتربة، وقامت برفع 35 طن مخلفات وقمامة من نقاط التجمع بالقرية وتوابعها بجانب أعمال الكهرباء، حيث تمت صيانة 30 كشاف إنارة.وقال هشام الضوى، رئيس قرية بنى أحمد الغربية إن قسم البيئة بالقرية قام اليوم بعمل حملة نظافة مكثفة بقرية طهنشا ورفع 35 طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، كما واصل قسم الإنارة أعمال الصيانة الدورية للكشافات بطريق ترعة منتوت، حيث تم عمل صيانة لعدد 30 من الكشافات بالطريق لتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين خال من الأمراض والأوبئة، وخاصة كورونا وتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.وأوضح مصطفى الدبيكى، رئيس قرية نزلة حسين إنه تمت اليوم متابعة سير العمل بكوبرى نزلة عبيد لسرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، حيث إنه يخدم قطاعا كبيرا من المواطنين بالقرية، مع استمرار أعمال النظافة بمنطقة الإذاعة والتليفزيون ونادى القوات المسلحة وأبو فليو، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.