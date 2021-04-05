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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال تطوير منطقة القلقان الشرقى والبساتين بالخارجة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:19 م
أعمال تطوير منطقة
أعمال تطوير منطقة القلقان الشرقي
محمد مهدي
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تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال تطوير منطقة القلقان الشرقي بالخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز.

وتم الانتهاء من أعمال إحلال شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وتوسعة الشوارع ودهان واجهات المنازل وتركيب إنترلوك بالشوارع، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير المناطق غير المخططة بالمدينة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأعرب أهالي المنطقة خلال لقائهم مع المحافظ عن امتنانهم لأعمال التطوير التي غيرت وجه المنطقة إلى منطقة حضارية آمنة.
ووجه المحافظ بسرعة إنشاء المسجد الموجود بالمنطقة وإنهاء أعمال الإنارة المتبقية بالشوارع.

وفي السياق ذاته وجه محافظ الوادي الجديد، بسرعة إزالة كل الإشغالات بمحيط ميدان البساتين بالخارجة ضمن خطة تطوير الميدان الجارية لإضفاء مظهر حضاري وتحقيق السيولة المرورية بهذا الميدان الحيوي.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال التطوير يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز، والمهندس عادل عمر، مدير عام الإسكان بالمحافظة، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالجزيرة الوسطى والشوارع الممتدة وإزالة المباني العشوائية بهذه الشوارع.

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