صدور «الحوارات القرآنية.. قراءة حجاجية» للناقد محمد عبدالمطلب

صدر حديثًا عن دار النابغة للنشر والتوزيع كتاب "الحوارات القرآنية.. قراءة حجاجية" للناقد والأكاديمى محمد عبدالمطلب.وضم الكتاب ثلاثة محاور رئيسية: يأتي المحور الأول تحت عنوان الحوار السماوي، وهو خاص بحوار الله سبحانه مع الملائكة، ثم آدم وحواء، ثم إبليس، وينضم إليه ما أسميته الحوار الاستباقي الذي سوف يقع في الاخرة مع الأنبياء، ثم حوار أهل النار مع أهل الجنة، ثم حوار المستضعفين مع المتكبرين.أما المحور الثاني "الحوار السماوي الأرضي"، ويضم الحوارات التي تمت بين الله سبحانه وبعض الأنبياء، ويضاف لهذا المحور الحوارات التي دارت بين الملائكة وبعض أهل الأرض من الأنبياء، ثم مع السيدة مريم.ويأتي المحور الثالث تحت عنوان الحوارات الأرضية، وهي التي دارت بين الأنبياء والمرسلين وأهلهم وقومهم، وقد ضم هذا المحور ما أسميته الحوار الأحادي، يكون فيه الحوار من طرف واحد والطرف الآخر يكون مستقبلًا ومنفذًا، كما ضم ما أسميته الحوار التلقيني، وهو خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول الوحي له قل كذا.وجاءت الخاتمة لتحدد مجمل الأدوات والبنية الحوارية والحجاجية التي تم توظيفها في كل الحوارات، ثم ضمت الخاتمة الدروس المستفادة من بعض الحوارات لبني البشر أجمعين.