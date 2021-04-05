رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور «الحوارات القرآنية.. قراءة حجاجية» للناقد محمد عبدالمطلب

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:12 م
الحوارات القرآنية..
الحوارات القرآنية.. قراءة حجاجية
خالد حماد
طباعة
صدر حديثًا عن دار النابغة للنشر والتوزيع كتاب "الحوارات القرآنية.. قراءة حجاجية" للناقد والأكاديمى محمد عبدالمطلب.

وضم الكتاب ثلاثة محاور رئيسية: يأتي المحور الأول تحت عنوان الحوار السماوي، وهو خاص بحوار الله سبحانه مع الملائكة، ثم آدم وحواء، ثم إبليس، وينضم إليه ما أسميته الحوار الاستباقي الذي سوف يقع في الاخرة مع الأنبياء، ثم حوار أهل النار مع أهل الجنة، ثم حوار المستضعفين مع المتكبرين.

أما المحور الثاني "الحوار السماوي الأرضي"، ويضم الحوارات التي تمت بين الله سبحانه وبعض الأنبياء، ويضاف لهذا المحور الحوارات التي دارت بين الملائكة وبعض أهل الأرض من الأنبياء، ثم مع السيدة مريم.

ويأتي المحور الثالث تحت عنوان الحوارات الأرضية، وهي التي دارت بين الأنبياء والمرسلين وأهلهم وقومهم، وقد ضم هذا المحور ما أسميته الحوار الأحادي، يكون فيه الحوار من طرف واحد والطرف الآخر يكون مستقبلًا ومنفذًا، كما ضم ما أسميته الحوار التلقيني، وهو خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول الوحي له قل كذا.

وجاءت الخاتمة لتحدد مجمل الأدوات والبنية الحوارية والحجاجية التي تم توظيفها في كل الحوارات، ثم ضمت الخاتمة الدروس المستفادة من بعض الحوارات لبني البشر أجمعين.

موضوعات متعلقة

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة


الصور

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

image description

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى جامعة حورس

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت فى الاعتداء على فتاة بالساحل الشمالى

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

اتساع رقعة ثوران بركان أيسلندا

للتهنئة.. صور رمضان 2021 مناسبة للواتس آب والفيس بوك

تردد إذاعة الشرق الأوسط على الراديو وخريطة البرامج في رمضان 2021

انخفاض عدد الأجانب العاملين بشكل غير قانوني في روسيا خلال 2020

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

صدور «الحوارات القرآنية.. قراءة حجاجية» للناقد محمد عبدالمطلب

جاليري مصر يتألق في فعاليات آرت دبي 2021

جمعتهما ذكرى رحيل واحدة.. أبهج أديب يلحق بخالد توفيق في ذكرى رحيله

متخصصون: الكتاب الرقمي والصوتي البديل الأرجح لحل مشكلة النشر