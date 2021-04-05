«النقل»: تعقيم قطارات المترو والسكة الحديد لمواجهة تفشى كورونا

أعلنت وزارة النقل، اليوم الإثنين، قيام الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، بتعقيم وتطهير القطارات قبل خروجها من الورش، وكذلك محطات المترو في الخطوط الثلاثة، أيضا السلالم الكهربائية وشبابيك التذاكر، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وأوضحت وزارة النقل، في بيان لها، أن هيئة السكة الحديد تتخذ كل الإجراءات الاحترازية أيضا لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات وصالات والأرصفة وشبابيك حجز التذاكر والمقاعد.وناشدت وزارة النقل الركاب بضرورة الاهتمام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة خلال التواجد في محطات السكة الحديد والمترو.