إنتاج 100 مليون جرعة إضافية من لقاح «سبوتنيك V» في الهند

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن الاتفاق على إنتاج 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح الروسي المضاد لكورونا (سبوتنيك V) في الهند.وأوضح الصندوق- في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين- أن الاتفاق تم مع (Panacea Biotec) إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأدوية واللقاحات في الهند، مبينًا أن الاتفاق تم لإنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح سنويًا.وأشار إلى أن الاتفاق على إنتاج اللقاح الروسي في مرافق الشركة الهندية قد يساعد في ضمان الإمدادات من اللقاح لشركاء الصندوق في الأسواق الدولية.من جهته، أكد كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الشراكات في مجال صناعة اللقاحات أمر أساسي للتغلب على الوباء، مضيفًا أن الحرب ضد فيروس كورونا تستمر في جميع أنحاء العالم، وأن هناك اهتمامًا متزايدًا بلقاح (سبوتنيك V) كأحد أفضل الأدوية المتاحة اليوم.ولقاح (سبوتنيك V) الروسي أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد كورونا، وحتى الآن تم تسجيل اللقاح في أكثر من 50 دولة في العالم، فيما تلقى الجرعتين الأولى والثانية منه حتى الآن في روسيا ملايين المواطنين، في حملة تطعيم مجانية شاملة ستطال 60% من السكان.