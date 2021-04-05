1500 إصابة بكورونا في اليابان

سجلت اليابان أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، من بينها 341 حالة في محافظة أوساكا التي تشهد حدوث إصابات يومية متزايدة عن أي مكان آخر في البلاد، خلال الــ24 ساعة الماضية.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الإثنين، أن أوساكا تشدد الإجراءات المعنية بمكافحة (كوفيد- 19) بغرض الحد من الارتفاع الحاد لحالات الإصابة الجديدة.وأعرب رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية بشأن فيروس كورونا، شيجيرو أومي، عن قلقه إزاء الوضع الحالي لعدد المصابين في بلاده، قائلًا إن الأشخاص أصبحوا يخرجون أكثر وأكثر بالنهار والليل، سنرى تأثير ذلك خلال أسبوع أو اثنين، وبالنظر إلى الوضع، أخشى أن أمرًا مشابهًا لما يحدث في محافظة أوساكا قد يحدث في العاصمة طوكيو.وكانت السلطات في العاصمة اليابانية قد أعلنت- في وقت سابق اليوم- عن تسجيل 249 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات في طوكيو إلى 122 ألفا و951 إصابة منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.