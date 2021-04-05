رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج الدفعة 1 لدورة الأئمة بكلية الإعلام

شهد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، والدكتور رضا أمين، وكيل كلية الإعلام، والدكتور محمود الفخراني، مستشار وزير الأوقاف لشئون التدريب؛ تخريج الدفعة الأولى لعدد 50 أمامًا وداعية من أئمة وزارة الأوقاف، الذين اجتازوا الدورة التدريبية التي نظمتها كلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة، ضمن فعاليات دورة المهارات الإعلامية للأئمة.من جانبه رحب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بمتدربي وزارة الأوقاف، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على عقد وتنظيم مثل هذه الدورات التدريبية؛ بهدف صقل الخبرات للأئمة والدعاة، ولا سيما أنهم أصحاب رسالة عظيمة، وحتى يكونوا ملمين بجميع أدوات العصر.وطالب رئيسُ الجامعة خلال احتفالية التكريم الخريجين بأن يتصدوا للشائعات، وألا ينساقوا خلف ما يردد عبر السوشيال ميديا، موضحًا أن الجامعة بصدد الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات خاصة بالدراسات العليا في القطاعات الثلاثة: اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون، لافتًا إلى أنه انتهي فعليًّا من قاعدة بيانات قطاع اللغة العربية، وجارٍ الانتهاء من الباقي، لافتًا إلى أن الجامعة ترحب بالراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بالكليات العربية والشرعية في ضوء بنود الاتفاقية التي وقعت بين جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف.وفي ختام اللقاء قام رئيس الجامعة بتسليم شهادات تكريم للمدربين في هذه الدورة، وتوزيع شهادات على المشاركين في الدورة التي استمرت ثلاثة أيام.وعقب الانتهاء من احتفالية تخريج الأئمة حرصت طالبات الدراسات العليا بكلية الإعلام على التقاط الصور التذكارية مع فضيلة رئيس الجامعة، وقام بدوره بتوزيع بعض الهدايا عليهن.