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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طقس الغد حار نهارا.. والقاهرة 34

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:02 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدًا الثلاثاء نهارا حارا على القاهرة والوجه البحرى معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية مائلا للحرارة على جنوب سيناء حارا على جنوب البلاد، ليلا، ويكون الطقس لطيفا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد، نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 22
الإسكندرية 31 15
وادى النطرون 33 17
طنطا 34 21
شبين الكوم 34 22
دمنهور 33 18
بلطيم 29 16
مطروح 31 17
السلوم 33 11
سيوة 32 13
بورسعيد 26 17
دمياط 25 16
الزقازيق 34 21
المنصورة 33 19
الإسماعيلية 33 19
السويس 34 18
العريش 31 16
رفح 29 15
رأس سدر 33 17
نخل 32 14
نويبع 32 23
طابا 31 22
كاترين 25 15
الطور 30 21
شرم الشيخ 32 21
الغردقة 31 23
مرسى علم 30 20
الفيوم 34 20
بنى سويف 34 19
المنيا 35 19
أسيوط 35 18
سوهاج 35 19
قنا 35 19
الأقصر 36 19
أسوان 36 21
ادفو 36 22
أبوسمبل 35 18
الوادى الجديد 35 17
شلاتين 32 19
أبو رماد 31 18
حلايب 30 19
رأس حدربة 29 18

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