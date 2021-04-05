طقس الغد حار نهارا.. والقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدًا الثلاثاء نهارا حارا على القاهرة والوجه البحرى معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية مائلا للحرارة على جنوب سيناء حارا على جنوب البلاد، ليلا، ويكون الطقس لطيفا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة على السواحل الشمالية.أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد، نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، شمالية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 34 22الإسكندرية 31 15وادى النطرون 33 17طنطا 34 21شبين الكوم 34 22دمنهور 33 18بلطيم 29 16مطروح 31 17السلوم 33 11سيوة 32 13بورسعيد 26 17دمياط 25 16الزقازيق 34 21المنصورة 33 19الإسماعيلية 33 19السويس 34 18العريش 31 16رفح 29 15رأس سدر 33 17نخل 32 14نويبع 32 23طابا 31 22كاترين 25 15الطور 30 21شرم الشيخ 32 21الغردقة 31 23مرسى علم 30 20الفيوم 34 20بنى سويف 34 19المنيا 35 19أسيوط 35 18سوهاج 35 19قنا 35 19الأقصر 36 19أسوان 36 21ادفو 36 22أبوسمبل 35 18الوادى الجديد 35 17شلاتين 32 19أبو رماد 31 18حلايب 30 19رأس حدربة 29 18