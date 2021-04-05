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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول روسي: قادرون على خفض مؤشر الفقر قبل 2030

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:08 م
أليكسي كودرين
أليكسي كودرين
أ ش أ
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قال رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، أليكسي كودرين، إنه بالإمكان خفض مستوى الفقر في روسيا إلى النصف قبل العام 2030، عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات.

وأكد كودرين أن هناك إجراءات معقولة للغاية من حيث الموارد يمكن أن تُسرع في تحقيق هذا الهدف (خفض معدل الفقر بنحو النصف)، وأنه يمكن تحقيق هذا الهدف في السنوات المقبلة، ولم يكشف عن الإجراءات أو الخطوات التي يجب تنفيذها، لكنه قال إن الهيئة أرسلت مقترحاتها بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء الروسي.

وفي العام 2018 وضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أهداف التنمية الوطنية لروسيا، والتي تضمنت خفض مستوى الفقر من 13.2% إلى 6.6% بحلول العام 2024، لكنه تم تعديل موعد بلوغ الهدف ليكون 2030 بدلا من 2024 بسبب جائحة كورونا.

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