منفذ ديكور حفل نقل المومياوات: نفذناها فى 20 يومًا

صنعت مصر، خلال الـ48 ساعة الماضية، حدثًا عالميًا فريدًا من نوعه، أصبح هو حديث الساعة محليًا وعالميا، بعدما كان العالم بأكمله، يشاهد الإنجازات التي تتوالى على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ظهرت فى موكب المومياوات المصرية.الحدث العالمي الفريد من نوعه، ومجد الأجداد، في ذلك اليوم العظيم، الذي شهد انحناء العالم احترامًا أمام الموكب الأسطوري لنقل ملوك مصر، بحضور رئيس الجمهورية، الذي كان على مقربة من وصول ملوك وملكات مصر لمقر الراحة والسلام، بمتحف الحضارة المصرية، كان له العديد من الكواليس، والجهود المجهولة، التي ساهمت في خروجه بهذا الشكل اللائق والملفت للنظر.حسين بخيت، شاب من مدينة قوص جنوبي محافظة قنا، يبلغ من العمر 33 عامًا، منفذ ديكور حفل نقل المومياوات الملكية، هو أحد الأبطال المشاركين في ذلك الحدث العالمي، الذي يعتز بأصوله القناوية والصعيدية.يقول منفذ ديكور حفل نقل المومياوات الملكية، في حديثه لـ"الدستور"، إنه يعمل في تصميم وتنفيذ الديكور الخاص بسيارات نقل المومياوات الملكية، منذ فترة، إلا أن جائحة فيروس كورونا قد أثرت وأدت إلي توقفه عن العمل لفترة قليلة، حتى عاد من جديد واستكمل العمل الذي ظل لمدة تقارب من الـ20 يومًا متتالية.وأضاف "بخيت" ابن مدينة الوقف جنوبي محافظة قنا، أن العمل لخروج هذا المظهر الأسطوري، كان يتم على قدم وساق صباحًا ومساءً، قائلًا: "كنا بنشتغل طول اليوم عشان نطلع الشغل بالمنظر ده" موضحًا أن ذلك العمل هو واجهة لمصر كلها، خاصًة أنه عملًا ليس بالسهل، حيث كان لا بد أن يتم تصميم سيارات بمواصفات خاصة لوضع المومياوات الملكية بداخلها.وذكر ابن محافظة قنا، أن المهندس محمد عطية، الذي كان يشرف على عمله والمهندسون المساعدون، كانوا يتابعون التجهيزات لحظة بلحظة، موجهًا شكره لرجال الأمن ووزارة الداخلية، قائلًا: "أنا فخور بمشاركتي في حدث مثل هذا هو الأول من نوعه، والمصريون بيعرفوا يعملوا أي حاجة في الدنيا، وكلنا شايلين مسئولية وعارفين أننا بنعمل شغل عالمي سيكون على مرأى ومسمع العالم".