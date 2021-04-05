«شلبي»: الانتهاء من إعداد استراتيجية الترويج السياحي يوليو المقبل

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أن الوزارة تعكف حاليا على الإعداد للاستراتيجية التسويقية المتكاملة لترويج السياحي والتي من المقرر الانتهاء منها خلال شهر يوليو المقبل، والتي سيتم من خلالها إعداد الحملات الدعائية لمصر بالخارج على أسس دقيقة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.وأضافت "شلبي" في تصريحات "الدستور"، أن الاستراتيجية ستشمل كافة الأنماط السياحية المختلفة وسيكون متحف الحضارة واحد من أعمدة الترويج لنمط السياحية الثقافية كما ستشمل الاستراتيجية ملف العائلة المقدسة وإسقاط الضوء على منطقة مصر القديمة لما تضمنه من معالم اثرية كبيرة بوجود مجمع الأديان ومتحف الحضارة.وتابعت: فتحنا 3 نقاط من المسار وجارى الاستعداد لفتح باقي النقاط الأخرى كما ستشمل الاستراتيجية السياحة الريفية وخاصة بعد المضي في ملف تكافل وكرامة والمجهود الذى بذلته الدولة المصرية لتطوير الريف المصري بالإضافة إلى السياحة الرياضية لتنوع الأنماط السياحية المختلفة امام السائحين وامتلكنا كافة رغباتهم لتفضيل المقصد المصري عن أي من المقاصد المنافسة، كما ستتضمن الاستراتيجية الفئات العمرية المستهدفة والتوقيتات المناسبة لإطلاق الحملات داخل الأسواق المصدرة للسياحة إلينا.