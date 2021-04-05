محافظ بني سويف يشارك في احتفالية تكريم أمهات الشهداء والمثاليات

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، على قصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة فى التضحية والعطاء، مثمنا الدور الكبير للأم المصرية وتضحياتها اللامحدودة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، موجها تحية خاصة لأمهات شهداء الواجب اللاتي قدمن أبطالًا بواسل جادوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية دفاعا عن أمن واستقرار وطننا الغالي مصر، منوها إلى أن الأمهات المصريات الفضليات قدمن ولا زالت يقدمن أروع النماذج فى التضحية والعطاء دون انتظار المقابلجاء ذلك خلال مشاركة محافظ بني سويف في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات وأمهات شهداء الواجب بمركز ومدينة الفشن، وذلك بحضور طه محمد بهجت، عضو مجلس النواب، وإحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمود سعد شاهين، رئيس مركز ومدينة الفشن.وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، أعقبها تقديم بعض الفعاليات الفنية، واختتمت بتكريم 45 من الأمهات المثاليات وأمهات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة.