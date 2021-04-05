تحرير 15 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بالمنيا

حررت حملة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد في المواصلات العامة والمقاهي والمطاعم، 15 محضرًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.كان الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا يرافقه عرفات عبدالله، رئيس حي وسط وقسم الإشغالات بالحي قد قاد حملة لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء للمتابعة المستمرة للالتزام بالإجراءات الاحترازية بشوارع مدينة المنيا، حيث تم تحرير 15 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة، وذلك بالمرور على المقاهي والمحلات والصيدليات بشوارع المدينة وقد تمت المصالحة علي المخالفات المحررة بدفع الغرامات الفورية.وأكد العميد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه لا تهاون في متابعة الإجراءات الاحترازية وأن جهود الوحدة المحلية والأحياء والقري التابعة بتنظيم دوريات مستمرة للمتابعة تطيبق الإجراءات الاحتزارية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض التجمعات وغلق أي محلات أو أسواق غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.