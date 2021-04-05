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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة www.moss.gov.eg

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:05 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث وبصورة مكثفة يوميًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وخصوصًا على موقع " جوجل " من قبل المواطنين وأصحاب ذوي الإحتياجات الخاصة عن تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال المنصة الإلكترونية التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي للتسهيل على المواطن وتوفير الوقت عليه.

حيث أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط إلكتروني يستطيع المتقدم من خلال كتابة كافة البيانات الخاصة بيه والتسجيل في الخدمة وفقًا للشروط والخدمات، وتلتزم كافة الوزارات بقرارات الحكومة المصرية من حيث اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار عدوى وباء فيروس كورونا الخطير، الذي عاود في الانتشار من جديد وأصبح أشد شراسة وخطورة عن السابق وأسرع في التفشي.

ونظرًا إلى أن عمليات البحث مستمرة وبكثرة في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين وأصحاب ذوي الإحتياجات الخاصة على محركات الإنترنت بموقع جوجل، لذلك يرصد لكم " الدستور " في تقريرة كافة التفاصيل والخطوات والشروط اللازمة حتى تتمكن من التسجيل في بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي لمساندة ذوي الإحتياجات الخاصة.

تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي

تستطيع الان استخدام بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني وكتابة كافة البيانات لصاحب الإعاقة ونوعها حتى تتمكن من الإستفادة بالخدمة، ويمكن التسجيل من خلال هذا الرابط www.moss.gov.eg وكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا وتتابع باقي الخطوات.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

1 - في حالة الإصابة بشلل الدماغ.

2- في حالة الإصابة بطيف التوحد وذوي القامة.

3 - إذا كان المتقدم مصاب بالجزام.

4 - إذا كان المتقدم مصاب بصغر أو كبر حجم الرأس.

5 - إذا كان المتقدم مصاب بتيبس المفاصل في أطراف كثيرة.

6 - إذا كان المتقدم مصاب بضمور في المخ والعضلات.

7 - إذا كان المتقدم مصاب بفقدان السمع تمامًا.

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8 - إذا كان المتقدم مصاب بفقدان البصر التام.

9 - يكون مصاب بمتلازمة الداون.

10 - إذا كان المتقدم مصاب بـ الإعاقات المتعددة.

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